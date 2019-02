Rannikkolaivaston komentaja paljastaa: Näin Baltic Princessiltä tippuneen salolaismiehen jäljille päästiin – käytössä oli miinantorjuntaan erikoistuneita huippuvälineitä

Remus on ikään kuin pienikokoinen vedenalainen kulkuväline, joka edetessään piirtää karttaa pohjasta.

Suomen pohjaolosuhteet ei helpoimmasta päästä



Asiaa alleviivaa se tosiasia, että Suomen merenpohja on kaikin puolin todella vaikeamaastoista ja vaihtelevaa.

– Meillä on todella hankalat olosuhteet merenpohjassa. Se on vähän kuin kävelisi metsässä: hehtaarin alueella voi olla suota, kalliota, vähän kaikkea. Tilanne on ihan toinen kuin esimerkiksi Viron rannikolla, Välimerellä tai Englannin kanaalissa.