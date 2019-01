Uutta tietoa Baltic Princessin tragediasta: Ystävä todisti, kun nuorukainen hyppäsi hyiseen veteen – "Mikään ei viitannut siihen, että näin tulee tapahtumaan"

Poliisin mukaan tapauksella oli ainakin yksi silminnäkijä. Hän on laivalta hypänneen henkilön ystävä.

– He ovat olleet samassa opiskelijaseurueessa laivalla, Koskinen kommentoi.

– Henkilö, joka näki tilanteen, ilmoitti laivan henkilökunnalle tapahtuneesta. Kyllä siinä on kaikki mahdolliset pelastustoimet tehty, on toimittu varmuudella niin hyvin kuin siinä tilanteessa on ollut mahdollista toimia.