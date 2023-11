Rankka teos oman suvun varjoista toi Sirpa Kähköselle Finlandia-palkinnon – "En kirjoita terapiaa, kirjoitan anteeksiantoa

– Tutkin äitini jäämistöä, muiden muassa päiväkirjoja. Tämän vuoden alusta aloin kirjoittaa. Istuin yksiössäni kuplassa ja kirjoitin. Ajattelin, että laitan kaiken sen osaamisen peliin, jota minulla on.

Kähkösellä on pitkä kirjailijan ura takanaan. Hän oli nyt kolmatta kertaa ehdolla kauno-Finlandian saajaksi. Kerran hän on ollut ehdolla myös tietokirjojen sarjassa.

Ilkeä äiti, jota ihailin

Katkeruus ei pelasta mitään

Sirpa Kähkönen kirjoittaa suoraan, mutta ilman katkeruutta. Hän on käynyt asiat läpi rankalla metodilla, voisiko tätä sanoa siedätyshoidoksi.

– Olen ottanut osaksi elämääni sen, mikä on ollut vaikeaa. En tuhlaa aikaani enkä energiaani enää menneeseen tai kieltämiseen. Kun kerron ja kirjoitan, että näin on ollut, tämä voi auttaa muitakin, jotka kamppailevat anteeksiannon ja katkeruuden kanssa.

Mutta ei 36 uurnaa ole mikään elämäntaito-opas. Se on hienosti kirjoitettu kaunokirjallinen taideteos, jossa mieli raivoaa joskus yli puoli sivua pitkissä lauseissa. Pilkku pilkku pilkku – eikä aina pilkkujaan.

Kohtalo, vaikkapa se linja-auto on yksi kirjan pirullisista ”päähenkilöistä”. Kirjailijalle se on myös avain armoon ja anteeksiantoon.

Kohtalo on pirullinen tiennäyttäjä...

– On tärkeää kirjoittaa ihmisistä, jotka ovat pyrkineet, johonkin suurempaan. Sitten tärkeää kirjoittaa kohtalosta. On hirveän vaikeaa tuomita sellaisia ihmisiä, joiden elämässä näkee sellaisia tapahtumia, joissa he eivät ole voineet mitenkään vaikuttaa omaan kohtaloon.