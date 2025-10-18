Legendaarinen autovalmistaja Lancia on vahvistanut paluunsa rallin MM-sarjaan kaudelle 2026.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10.

La: EK:t 9–14 klo 9.15 alkaen

Su: EK:t 15–18 klo 9.25 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Lancia tulee mukaan MM-sarjan kakkosluokan kilpailuihin Ypsilon Rally2 -autolla. Mahdollisesta paluusta kohistiin jo syyskuussa.

– Nähdään WRC2-kauden avauksessa Monte Carlossa tammikuussa 2026, Lancia hehkutti sosiaalisen median tilillään.

MM-sarjassa lukuisia maailmanmestaruuksia 1970-, 80- ja 90-luvuilla voittaneella Lancialla ovat ajaneet suomalaisista muun muassa Henri Toivonen, Juha Kankkunen ja Markku Alen. Kankkunen juhli kuljettajien MM-titteliä tiimissä vuosina 1987 ja 1991.