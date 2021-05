Rakkautta ja napalmia ilmassa! Banksyn näyttely ensi kertaa Suomessa – valtavirtataide on mystiselle katutaiteilijalle elitististä hulluutta

Banksy on saapunut Mänttään! Serlachius-museossa on esillä laaja kattaus arvoituksellisen katutaiteilijan teoksia – rankan poliittisia ja pirullisen hauskoja. Tosin itse Banksya ei tänäänkään näy missään. Julkisuutta täysin karttava britti ei pidä näyttelyjä, koska ei pidä näyttelyistä. Taidemaailma on hänelle gallerioissa seilaavan eliitin kuplaa. Onko häntä edes olemassa?