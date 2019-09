Rakennusyrittäjä Eero loukkaantui töissä ja on vielä pyörätuolissa – kelaa nyt pitkän matkan kerätäkseen varoja lasten liikuntaan

Reissu pesismatsiin innoitti lähtemään pidemmälle matkalle

Määränpääksi valikoitui Lohjan pallon jalkapalloturnaus. Tuomisinaan Uusitalolla on kutsu Aurassa ensi kesänä järjestettävään JymyCup-jalkapalloturnaukseen.

Sentti per tykkäys

– He lopulta päättävät, mihin projektilla kerätyt rahat kohdennetaan. Tarkoituksena on kuitenkin jakaa lahjoitukset lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin, myös liikuntarajoitteiset huomioon ottaen.

Jokaisesta Kelaamalla hyvää -projektin Facebook-sivun tykkäyksestä kilahtaa sentti hyväntekeväisyyskassaan. Tällä hetkellä sivulla on yli neljä tuhatta tykkääjää.

Edessä haastekelaus Euroopan mestarin kanssa

– Lauantaina yhdeltätoista on tarkoitus kahvitella Lohjan torilla kaupunginjohtaja Mika Sivulan ja pyörätuolikelaaja Henry Mannin kanssa.

Reissullaan Uusitalo on vieraillut myös kouluissa ja päiväkodeissa.

"Ei tätä tuolia ole edes tehty maantielle"

Matka Aurasta Lohjalle on pituudeltaan reilut 120 kilometriä. Käynnissä olevalla Salo-Lohja-etapilla on matkaa vaatimattomat 70 kilometriä.

– Rullaus on tähän mennessä sujunut tosi hyvin, aikataulussa ollaan pysytty!

Enimmäkseen Uusitalo on matkannut yksin. Jokaisen etapin lopussa on kuitenkin ollut huoltoväkeä huolehtimassa vaihtovaatteista. Hän on kuvannut reissuaan GoPro-kameralla.