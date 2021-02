Rakennusalan petosjutussa tuomittiin 21 henkilöä – petollisissa järjestelyissä liikkui yli seitsemän miljoonaa euroa

Vilpillistä liiketoimintaa on käräjäoikeuden mukaan harjoitettu neljän yhtiön kautta. Niiden vastuuhenkilöinä on ollut osittain samoja henkilöitä.

Toimintaan on kuulunut laajaa kuittikauppaa ja niin sanottua nimenvuokrausta, kertoo oikeus tiedotteessa. Lisäksi yhtiöillä on ollut omaa, lähinnä rakennusalaan liittyvää toimintaa, josta esimerkiksi verojen ja työeläkevakuutusten maksut on laiminlyöty.