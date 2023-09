Rakas äitini -uutuuselokuvaa tähdittävä Penelope Cruz ei anna lapsilleen kännyköitä: "Ei ole mikään selitys, että kaikilla muillakin on"

Rakas äitini on 1970-luvun Roomaan sijoittuva perhedraama salaisuuksista ja vapautumisesta. Ohjaaja Emanuele Crialese kertoo myös omasta nuoruudestaan. Crialese on transmies, ja elokuvan päähenkilö Adri on ainakin osin hänen omakuvansa. 12-vuotias Adri tietää olevansa poika, vaikka ympäristö ei sitä tunnustaisi.