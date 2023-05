Suomalainen Hollywood-toimittaja paljastaa tähtien todelliset luonteet: "Saattoi kävellä lehdistötilaisuudesta kesken kaiken ulos"

Hollywood-toimittajaksi itseään tituleeraava Kirpi Uimonen tuntee työnsä puolesta lähes kaikki maailman kuuluisimmat tähtinäyttelijät.

Nyt hän on koostanut tapaamistaan tähdistä valokuvanäyttelyn, joka on nähtävissä kesäkuun loppuun saakka Pikku-Finlandiassa Helsingissä.

Kaikki Tähtihetkiä-näyttelyn 28 kuvaa on otettu 2010-luvulla toimittajajärjestö Hollywood Foreign Press Associationin järjestämissä pressikonferensseissa. Uimonen on kuvannut Hollywood-kuuluisuuksia haastattelujen yhteydessä.



Uimonen mieltää itsensä Hollywood-tähtien inhimillistäjäksi.



– Kuvat näyttävät arkisemman puolen elokuva-alan supernimistä. He eivät poseeraa kameralle, vaan keskittyvät haastatteluun, Uimonen kuvailee.

"Suomalaiset voivat samaistua hänen jurouteensa"

Millaisia nämä maailmankuulut tähdet todellisuudessa sitten ovat?

Uimonen on tavannut useimmat valokuvanäyttelyn kuvissa esiintyvät tähdet niin moneen kertaan 20 vuoden aikana, että hänelle on kertynyt kaikista melko selkeä näkemys.



Näin Uimonen kuvailee tapaamiaan valokuvanäyttelyn tähtiä oman mielikuvansa perusteella:



Julia Roberts: Sarkastisen huumorintajun omaava ja hyvin suorapuheinen nainen.

Oprah Winfrey: Mieletön ja lämminhenkinen shownainen.

George Clooney: Hän on aina ollut hurmaava, ja edelleen pienten lasten isänä hän jatkaa huulenheittoa ja hurmaamista, vaikka on varmasti usein väsynyt. Hän on todellinen vitsiniekka.

Steven Spielberg: Hänestä huokuu isällisyys, huolehtivaisuus ja elämänkokemus.

Brad Pitt: Mielipiteeni hänestä on muuttunut. Hän on hyvällä tavalla periaatteidensa mukainen, mutta piiloutuu välillä imagonsa taakse.

Lady Gaga: Hän on pehmentynyt vuosien varrella, särmät ovat hioutuneet. Tapasin hänet ensi kertaa jo ennen kuin hän oli maailmankuulu tähti.

Leonardo DiCaprio: Entinen lapsitähti, joka on oppinut jo varhain suojelemaan itseään. Antaa itsestään vain tarvittavan – ei yhtään enempää eikä vähempää. Tietää rajansa, mutta on ystävällinen.

Drew Barrymore: Lapsitähti hänkin, mutta vaikka hän on kokenut rankan lapsuuden, antaa hän itsestään kaiken ja on täynnä elämää ja hyvin avoin.

Jason Momoa: Hyvin ujosta ja hiljaisesta miehestä on muovautunut koko maailman hurmuri.

Angelina Jolie: Näyttelyssä olevassa kuvastakin näkyy se, että hän oli avioeron (Brad Pittistä) jälkeen pitkään jäykkänä ja sokissa. Hän on fiksu ja todellinen maailmanparantaja.

Jennifer Aniston: Hän ei ole muuttunut juurikaan uransa aikana, vaan on aina ollut asiallinen ja toistanut sitä, miten hän ei halua olla uhri. Hänestä huokuu nykyään enemmän inhimillisyyttä. Hänen koko kapasiteettiaan ei ole vielä nähty.

Ben Affleck: Suomalaiset voivat samaistua hänen jurouteensa. Hän on oppinut suojelemaan itseään, mutta hänen silmistään paistaa kipu ja suru. Mukava mies, josta huokuu lämpöä surumielisyydestä huolimatta.

Anthony Hopkins: Hänestä on tullut leppoisa tarinankertoja, joka puhuu avoimesti menneestä. Aiemmin hän oli ärhäkkä ja saattoi kävellä kesken lehdistötilaisuuden ovesta ulos.

Nicole Kidman: Hän oli alkuaikoina melko kaukainen ja hänestä sai jääkuningatarvaikutelman, mutta nykyään hän on empaattinen, hyväsydäminen ja helposti lähestyttävä. Hänessä on tapahtunut isoimpia muutoksia, mitä olen tähtinäyttelijöiden keskuudessa nähnyt. Hän on pehmentynyt nykyisen aviomiehensä Keith Urbanin myötä.

Uimosen valokuvanäyttelyssä ovat lisäksi esillä seuraavien tähtinäyttelijöiden kuvat: Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Matthew McConaughey, Susan Sarandon, Robert Redford, David Lynch, Viola Davis, Idris Elba, Quentin Tarantino, Penélope Cruz, Javier Bardem, Jodie Foster ja Julianne Moore.

Uimonen aloitti toimittajanuran 1990-luvun alussa. Hän kirjoitti musiikista, muodista, kauneudesta, terveydestä, televisiosarjoista ja elokuvista Suomen suurimpiin lehtiin. Vuonna 2002 hän muutti Los Angelesiin ja jatkoi sieltä käsin viihdemaailman juttujen toimittamista.