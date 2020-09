Rajun riepottelun syysmyrsky lähestyy Suomea – iskee Pohjanmaalle iltapäivällä

Ilmatieteen laitos on ennustanut, että pahin myräkkä kestää runsaan vuorokauden, keskiviikkoiltapäivästä torstai-iltaan.

Myrsky rantautuu Pohjanmaalle iltapäivällä. Rajuilman on ennustettu tänään ja huomenna pyyhkivän laajalti Keski- ja Etelä-Suomen yli ja tuovan mukanaan poikkeuksellisen runsaita sateita ja kovia tuulia.

Syyskuun mittapuulla myrsky on tuntuva. Tavallisesti todella voimakkaat rajuilmat tulevat Suomeen vasta marras–joulukuussa.

– Kun maa on märkä ja lehdet puissa, saattaa tulla laajojakin metsätuhoja.

Viime aikoina pohjoisen suuntaisia puuskia on tullut harvakseltaan. Siksi on todennäköistä, että maastossa on runsaasti juuri tällaisille tuulille herkkää puuta.