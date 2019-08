Rajua kiusaamista kokenut tubettaja kampanjoi kiusattujen hyväksi – Jasmin ei koskaan unohda hetkeä leikkipuistossa, kun pojat kivittivät häntä: "He huusivat, että vanhempasi eivät rakasta sinua"

Kiusaamista vastaan on meneillään useita kampanjoita ja yksi niistä on Stop kiusaamiselle -kampanja. Siinä on mukana useita tubettajia, joista yksi on Jasmin Muurinen. Hän kertoo MTV Uutiset liven haastattelussa kokemuksistaan ja kehottaa kiusattuja puhumaan tilanteestaan.