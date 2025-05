Rajua jälkipyykkiä MM-katastrofista – Leijonien vastustaja elää uskomatonta lama-aikaa

Jääkiekon MM-kisoissa jälleen puolivälieristä ulos jääneessä Slovakiassa eletään kriisin aikoja.

Slovakia koki sunnuntaina Latviaa vastaan tylyn 1–5-tappion, joka varmisti sen jäämisen ulos puolivälieristä toista kertaa kolmen viimeisen vuoden aikana. Slovakia on nähty MM-kisojen kahdeksan parhaan joukossa vain neljä kertaa vuoden 2013 jälkeen.

Tappiota seuranneina päivinä Slovakian mediassa on ruodittu ankarasti romahduksen syitä. Keuhkokuumeen takia kisoista sivuun jääneen päävalmentaja Craig Ramsayn tuuraajana toiminut Vladimir Orszagh tunnistaa ongelmat, jotka ovat syösseet Slovakian jääkiekon alamäkeen.

– Meiltä puuttuu luovuutta, viimeistelijöitä ja myös kokemusta, Orszagh tunnustaa Sportky-sivustolle.

Slovakia on ollut MM-kisojen tehottomin joukkue. 163 laukauksesta se on tehnyt vain kahdeksan maalia. Esimerkiksi Suomen vastaava lukema on ollut 20 maalia 180 laukauksesta ja tilastokärki Tshekillä 33 maalia vain 185 laukauksesta.

– Jätkät olivat erinomaisesti valmistautuneita. Loimme painetta ja maalipaikkoja. Toisessa erässä annoimme Latvialle kaksi maalia aivan tarpeettomista virheistä. Se vaikutti meihin, suoritustasomme laski ja vastustaja käytti sen hyväkseen. Meillä oli hyviä hetkiä, mutta sitten kun meillä on paikkoja, emme tee maalia, päävalmentaja valitteli.

Maalintekijät kadonneet täysin

Slovakian kiekolla on nyt laajempi pohdinnan paikka. MM-joukkueessa maalinteon kannalta potentiaalisimmat pelaajat ovat maan omasta liigasta tai AHL:stä. Kisajoukkueessa yksikään pelaajista ei ole saanut jalan sijaa NHL:ssä, josta ei ole ensi talven olympialaisiinkaan tarjolla suuria ratkaisijoita.

Slovakialaisista pelaajista vain yksi onnistui tällä kaudella tekemään runkosarjassa enemmän kuin seitsemän maalia. Hän oli jättisopimuksen Montreal Canadiensista saanut Juraj Slafkovsky, joka teki 79 ottelussa 18 osumaa.

Kaukana ovat ajat, jolloin Slovakia pystyi poimimaan hyökkääjiä Marian Hossan, Peter Bondran, Miroslav Satanin, Pavol Demitran, Marian Gaborikin ja Zigmund Palffyn kaltaisia NHL-tähtiä vilisevästä joukosta.

Juraj Slafkovsky on Slovakian nykykiekon yksinäisiä huippunimiä.

Alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Slovakia on nähty viimeksi mitalipeleissä vuonna 2015, mutta U18-kisoissa maa on yltänyt pronssiotteluun nyt kolmesti peräkkäin. Toivoa siis on.

Päävalmentaja Orszagh aikoo käyttää panoksettoman ottelun Leijonia vastaan kokeilemalla suuria kokoonpanomuutoksia. Porkkanana on tilasto, joka kertoo Slovakian voittaneen Suomen MM-kisoissa viimeksi vuonna 2004.

– Pelaajat, jotka ovat pelanneet vähemmän tai eivät ollenkaan, saavat tilaisuuden. Haluamme voittaa. Tahdon nähdä jotain tapahtuvan laukomisessa. Haluamme sanoa hyvästit hyvällä tuloksella, mieluusti voitolla.