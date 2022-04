Raju rahariita jatkuu: F1-talli lähetti tylyn vastauksen entiselle venäläiskumppanilleen – osapuolilla 20 miljoonan euron näkemysero

Uralkali oli jo ehtinyt maksaa Haasille 12 miljoonaa euroa tästä kaudesta. Uralkali on kertonut vaativansa näitä rahoja takaisin. Haas puolestaan on nyt vastannut Uralkalin vaatimuksiin ja tehnyt selväksi, ettei heillä ole aikomustakaan palauttaa rahoja.

– Heille näyttää olevan ok käyttää venäläistä rahaa – he jopa pyytävät lisää – mutta he eivät halua venäläisiä ympärilleen. Tämä on järkyttävää kohtelua sellaista tahoa kohtaan, joka tuli mukaan silloin, kun Haas tarvitsi kipeästi resursseja. Uralkali oli myös luvannut käyttää sovittua enemmän rahaa tarjotakseen tallin henkilökunnalle ylimääräisiä bonuksia, jotta kaikki osapuolet saavuttaisivat yhä parempia tuloksia.