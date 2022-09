Venäläiskuljettaja ryhtyi oikeustoimiin – Nikita Mazepinilta paksua puhetta mahdollisesta F1-tulevaisuudestaan

Kansainvälinen autoliitto FIA on sulkenut venäläiskuljettajat kilpailuistaan, joskin neutraalin lipun alla Venäjästä irtautuessaan venäläisillä on mahdollisuus tositoimiin. Ferrarin venäläis-israelilainen testikuljettaja Robert Shwartzman on päättänyt edustaa Israelia FIA:n linjanvedon jälkeen.