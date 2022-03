Irtisanottu venäläinen pääsponsori vaatii F1-talli Haasilta tukien "välitöntä takaisinmaksua"

Haasilta pois potkittu Nikita Mazepin on Uralkalin enemmistöosakkaan ja puheenjohtajan Dmitri Mazepinin poika. Venäläisyhtiö tuomitsee lausunnossaan Haasin päätöksen ja on muun muassa sitä mieltä, että urheilua ja politiikkaa ei tule sekoittaa keskenäään.

– Uralkalin mielestä tallin (Haas) päätös on kohtuuton. Uralkali aikoo suojella etujaan ja vaatia vahingonkorvauksia sekä merkittävien summien takaisinmaksua.

– Koska suurin osa kauden 2022 sponsorirahoituksesta on jo siirretty Haasille ja tiimi irtisanoi sponsorisopimuksen ennen kauden 2022 ensimmäistä osakilpailua, on Haas täten laiminlyönyt velvollisuutensa Uralkalia kohtaan tämän kauden osalta.

Uralkali on maailman suurin potaskan eli kaliumkarbonaatin tuottaja. Lannoitteita valmistavalla yrityksellä on viisi kaivosta ja seitsemän käsittelylaitosta Venäjällä. Viime vuosina Dmitri Mazepin on käynyt keskusteluja useiden Afrikan maiden johtajien kanssa venäläisyhtiön toiminnan laajentamisesta maanosaan.