F1-tallin hylkäämä Nikita Mazepin happamana Haas-pomojen ja Mick Schumacherin käytöksestä: "Tällaisissa tilanteissa näkee ympärillään olevien todelliset kasvot"

Mazepin, 23, kertoi keskiviikkona järjestetyssä videopuhelussa toimittajille, että We Compete as One -nimistä säätiötä rahoittaa hänen isänsä Dimitrin perustama ja omistama kemikaali- ja lannoiteyritys Uralkali, joka ehti toimia viime vuoden ajan Haasin pääyhteistyökumppanina. Haas irtisanoi yhteistyösopimuksen viime viikonloppuna.

Mazepinin mukaan Haas-tallin johto tai hänen entinen tallikaverinsa Mick Schumacher eivät ole olleet yhteydessä häneen viime viikonlopun jälkeen.

– Tällaisissa tilanteissa näkee ympärillään olevien todelliset kasvot.

Mazepinin ja Schumacherin välit olivat viime kaudella jännitteiset. He ottivat radalla – ja sen ulkopuolellakin – yhteen useampaan otteeseen.

Muun muassa Mercedeksen George Russellilta ja Ferrarin Charles Leclerciltä Mazepin kertoo sen sijaan saaneensa "erittäin simppelit" viestit.

– He tietävät, miten tärkeä tämä laji on heille itselleen. He tukivat minua, kun menetin mahdollisuuteni kilpailla. Siinä ei ollut mitään poliittista vaan ainoastaan henkilökohtaista. Se oli sitä, mitä hyvän ihmisen pitää mielestäni tehdä.

Videopuhelussaan Mazepin ei puhunut sanaakaan sodasta tai politiikasta.

Kansainvälinen autoliitto teki aiemmin päätöksen, jonka mukaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat voisivat vastedes osallistua sen järjestämiin kilpailuihin ainoastaan neutraalin urheilijan statuksella.

Mazepinin aikomuksena oli toimia niin.

Ja hän unelmoi yhä ajavansa vielä joskus F1-sarjassa.

Mazepinin perustaman säätiön – jonka nimi mukailee F1:stä viime vuosilta tuttua, moniarvoisuuden puolesta puhunutta We Race as One -liikettä – ensimmäinen tehtävä on auttaa venäläisiä paraurheilijoita kotiin Pekingin paralympialaisista, joihin nämä eivät saaneet osallistua.