Myrskyn raivo iskee Suomeen: Yli 9 000 asiakasta vailla sähköä – voi vaikuttaa myös laivaliikenteeseen: "Kapteeni tekee päätöksen tilanteen mukaan"

– Tuuli on voimakkaimmillaan noin iltayhdentoista ja aamukahden välillä. Voimakkaimmat tuulet näyttäisivät osuvan länsirannikolle, suunnilleen Kokkolasta etelään päin, kertoo päivystävä meteorologi Petri Hoppula.

Kovan tuulen varoitus on voimassa suurimmassa osassa Suomea. Maa-alueilla tuuli on voimakasta puuskissa Etelä-Lapista etelään olevalla alueella. Pahimmillaan tuuli puhaltaa 20–25 metriä sekunnissa. Myrskytuulesta puhutaan silloin, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa.