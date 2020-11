Myrskytuulet riepottelevat Suomea: Kovimmat puuskat lähes 30 metriä sekunnissa, 11 000 taloutta ilman sähköä – MTV seuraa myrskyn etenemistä

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli on torstaina voimakasta ja puuskaista. Tuulivaroituksia on annettu monin paikoin ja esimerkiksi maan keskiosissa tuuli voi olla vaarallisen voimakasta.

08.48: Myrsky on nyt voimakkaimmillaan Etelä-Suomessa. Espoon Tapiolassa on mitattu 23 metriä sekunnissa puhaltava myrskypuuska, kertoo Ilmatieteen laitos. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mitattu puuskatuulen nopeudeksi yli 22 metriä sekunnissa. Espoon Nuuksiossa puuska on yltänyt 21 metriin sekunnissa.