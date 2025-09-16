Athletic Bilbao ja Arsenal kohtaavat Mestarien liigan ensimmäisen kierroksen ottelussa. Avauspuoliajalla nähtiin ikävä tilanne, kun Arsenalin tähtihankinta Viktor Gyökeres sai omalta pelaajalta rajun osuman niskaansa.

Ottelun avausjakso jouduttiin keskeyttämään useammaksi minuutiksi Gyökeresin saatua osuman Gabrielin päästä. Kaksikko oli tavoitellut puskupaikkaa sivuvaparista. Verta vuotanut Gyökeres pääsi nousemaan ylös ja jatkamaan peliä pienen paikkaustauon jälkeen.

Täksi kaudeksi yli 60 miljoonan euron summalla Arsenaliin siirtynyt Gyökeres säväytti viime kaudella otteillaan. Hän teki 54 maalia, kun otetaan lukuun kaikki kilpailut. Ottelu on avausjakson lopussa tilanteessa 0-0.

