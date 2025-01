Nolo näky: Arsenalin pitkä putki katkesi kummallisella tavalla

Arsenal on päästänyt ensimmäisen pelitilannemaalinsa Mestarien liigassa tällä kaudella, ja vieläpä hyvin erikoisella tavalla.

Arsenal vierailee Mestarien liigan päätöskierroksella espanjalaisseura Gironan vieraana. Lontoolaisjoukkue on jo varmistanut jatkopaikkansa Mestarien liigassa, mikä näkyy muun muassa joukkueen avauskokoonpanossa.

Mikel Artetan miehistö joutui kuitenkin tiukkaan paikkaan avausjaksolla, kun se päästi ensimmäisen pelitilannemaalinsa tämän kauden Mestarien liigassa.

Osumasta vastasi pelin 28. minuutilla osunut Girona-laituri Arnaut Danjuma, joka hyödynsi Arsenal-vahti Neton uhkarohkean vastaantulon kliinisellä tavalla.

Katso maali ylälaidan videolta.

Arsenal päästi ensimmäisessä liigavaiheen seitsemässä pelissään vain kaksi maalia, joista yksi tuli rangaistuspotkusta ja toinen kulmapotkusta.

Arsenal kuitenkin pesi kasvonsa ja kampesi ennen puoliaikavihellyksestä rinnalle ja ohi. Jorginho tasoitti pelin pilkulta, minkä jälkeen 17-vuotias englantilaislupaus Ethan Nwaneri vei Tykkimiehet 2–1-johtoon.

Tämä on tilanne ensimmäisen puoliajan jälkeen. Arsenal on sijoittumassa tuloksella kolmanneksi liigavaiheessa, Gironan putoaminen on puolestaan jo sinetöity.