Atletico Madrid koki suuren takaiskun ennen Liverpool-kamppailua, kun Julian Alvarez joutuu jäämään kotiin. Espanjalaisseura tiedotti asiasta tiistaina.
Atletico kohtaa Mestarien liigan huippukamppailussa Liverpoolin vieraskentällä Anfieldilla keskiviikkona.
Alvarez oli pelaavassa kokoonpanossa vielä viime viikonlopun La Liga -kamppailussa Villarrealia vastaan, mutta otettiin vaihtoon puoliajalla vaivojen vuoksi. Atletico voitti ottelun 2—0-lukemin.
Alvarez ei matkusta joukkueen mukana Englantiin. Atletico ilmoitti myös Thiago Almandan, Jose Maria Gimenezin, Alex Baenan ja Johnny Cardoson jäävän pois vieraspelimatkalta.
Alvarez on tärkeä palanen Diego Simeonen luotsaamassa joukkueessa. Hyökkääjä iski viime kaudella seuralle 29 maalia kaikissa kilpailuissa. Maaleista seitsemän syntyi Mestarien liigassa.
Liverpool ja Atletico Madrid kohtaavat keskiiviikkona kello 22.00 alkaen. Ottelun näet MTV Katsomosta.