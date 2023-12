Rajavartiolaitos on historiansa merkittävimmässä murrosvaiheessa

Muutos on Pitkäniityn mukaan mieluisa.

– Ilman muuta. Kyllä Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan paikka on paras paikka, minkä maarajaupseeri voi saada.

Rajavartiolaitos on murroksessa

Rajavartiolaitos on Pitkäniityn mukaan satavuotisen historiansa ehkä merkittävimmässä murrosvaiheessa. Turvapaikanhakijoiden ilmestyminen itärajalle on vain osa tätä muutosta.

– Mikä tällä hetkellä vielä enemmän mietityttää, on pitkän aikavälin kehitys. Eli jos mietitään sitä, mitkä olivat Suomen ja Venäjän väliset suhteet 10 vuotta sitten ja missä ollaan tänä päivänä, meillä on tapahtunut valtava muutos.

– Iso kysymys on, mitä (tapahtuu) tästä eteenpäin ja millaiset ovat seuraavat 10 vuotta. Mikä on huomisen uhkakuva? Sitä me joudumme nyt varmasti miettimään ja hakemaan niitä ratkaisuja.