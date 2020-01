Rajavartijat kiristivät otettaan Yhdysvalloissa – iranilaistaustaisia jopa 11 tunnin erityiskuulustelussa: "Lapseni eivät uskaltaneet nukkua, he pelkäsivät, että meidät vangitaan"

– Meille on kerrottu, että heidän on pitänyt toimittaa viranomaisille lista kaikista iranilaisista perheenjäsenistään sekä antaa tiedot heidän sähköposteistaan ja sosiaalisen median palveluista, Yhdysvaltojen ja islamilaisten suhteiden neuvoston Washingtonin osaosaston päällikkö Masih Fouladi kertoo CNN:lle .

– Lapseni olivat niin jännittyneitä, että he eivät uskaltaneet nukkua. He pelkäsivät, että vanhemmat viedään vankilaan ja he heräävät näkemättä meitä.