Puolustusvoimat: Koronan epidemia-alueella matkanneet eivät saa palata palvelukseen kahteen viikkoon

Varusmiesten tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten on ohjeen mukaan ilmoitettava paluustaan puhelimella omaan perusyksikköönsä ja pysyttävä kaksi viikkoa pois palveluksesta. Perusyksikköön paluun jälkeen on todistettava, että on ollut epidemia-alueella.