Raiskauksesta tuomittu Severi Lahtinen löysi uuden seuran – pääsi jo vankilasta mukaan

– Viime viikolla kuulin, että (Lahtinen) tulee käymään harjoituksissa. Tarkoitus on pelata tällä viikolla, mikäli siirto toteutuu. En tarkalleen tiedä mistä se riippuu, Lahtivirta kertoo.

"Kohtelemme tasavertaisina joukkueen jäseninä"

Lahtinen istuu tuomiotaan Vilppulan vankilassa. Lahtivirta sanoo, että Lahtinen otetaan joukkueen tapahtumiin aina kun hänet mukaan päästetään. Vankilan ja seuran väliseen yhteistyöhön on kuitenkin tarkat linjaukset.

– Meillä on ollut yhteistyö Vilppulan vankeinhoidon kanssa kuusi vuotta ja varsin selkeät ja tiukat säännöt pelireissuille, jotka on sovittu yhdessä vankeinhoidon kanssa. Me tarjoamme heille hyviä ja turvallisia arkipäiviä muutaman kerran viikossa.