Raimo Helmiselle esitettiin Hockey Night -ottelulähetyksessä katsojakysymys, joka oli kiekkolegendalle tuttu jo 1990-luvulta.
SaiPan päävalmentaja vastasi katsojien kysymykseen perjantaina Ilvestä vastaan pelatun Hockey Night -ottelun yhteydessä.
Haastattelussa kuultiin muun muassa Helmisen mielipide Manserockin dinosauruksista: Eppu Normaali vai Popeda?
Yksi kysymyksistä oli tuttu 90-luvun lopulta Kummelin sketseistä, joissa Timo Kahilaisen esittämä urheilutoimittaja uteli Ilveksen pelaajilta hiukan epätavallisempia lätkäkysymyksiä.
– Raimo Helminen, kumpi on parempi: täystiilitalo vai hirsitalo?
Tähänkin saatiin viimein vastaus. Videolla Helminen vastaa katsojien kysymyksiin Hockey Night Perjantai -lähetyksessä.