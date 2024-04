Antero Mertaranta esitti Raimo Helmiselle kirvelevän Ilves-kysymyksen – kiekkolegendalta napakka vastaus: "No mitä luulet?"

– No mitäpä luulet, Helminen naurahti.

– Ihan supertarkasti en ole katsellut niitä. En sillain pysty mitään analyysia antamaan. Näyttäisi, että toppahousut on vahvoilla tällä hetkellä 3-1-johdossa. Kyllä he ovat hyvin suoriutuneet. Mutta pelit on kesken ja kaikkea voi tapahtua, Helminen sanoo.