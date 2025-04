HIFK:lta merkittävä reagointi kohtalonpeliin – Lukon tähti pudonnut

Jääkiekon SM-liigan puolivälierät jatkuvat tänään neljänsillä otteluilla. HIFK, Tappara ja Sport ovat kaikki selkä seinää vasten.

Runkosarjavoittaja Rauman Lukko lähtee katkomaan Sport-sarjaa Vaasaan ilman Antoine Morandia. Ykkössentteriksi Antti Saarelan loukkaantumisen myötä nostettu Morand sai kovan tällin maanantaina ja jätti ottelun kesken.

Niin ikään tuskaisena vaihtoon maanantaina tullut Karson Kuhlman puolestaan on Lukon kokoonpanossa normaalisti.

Ketjumuutosten myötä Danill Trakht nousee raumalaisten nelosketjun laitaan.

Pakkovoitosta taisteleva Sport joutuu illan mittelöön ilman Simon Hjalmarssonia, joka on pelikiellossa.

Lukko johtaa sarjaa 3–0.

Myös KalPa on kokenut menetyksen. Joukkueen johtohahmoihin kuuluva Jaakko Rissanen ei ole mukana Porissa. KalPan ykköskenttään nousee Benjamin Korhonen.

KalPa on niskan päällä porilaisia vastaan. Ottelusarja on tilanteessa 2–1.

HIFK:n ykkönen uuteen uskoon

Ville Peltonen on muuttanut HIFK:n ykköshyökkäyskentän muotoa. Petrus Palmu nousee Jori Lehterän ja Iiro Pakarisen viereen. Tähtihyökkääjä Kristian Vesalainen on laskettu kolmosketjuun Panu Miehon ja Joonas Raskin rinnalle. HIFK on tehnyt sarjassa vasta kaksi maalia, ja Vesalainen on ilman tehopisteitä, kuten Lehteräkin. Pakarisella on yksi syöttöpiste.

SaiPan kentälliset eivät muutu. Raimo Helmisen joukkue voi edetä tänään Kisapuistossa sensaatiomaisesti välieriin, sillä se johtaa sarjaa 3–0.

Kanadalaisvahti Michael Hutchinson palaa SaiPan penkin päähän. Tolppien välissä jatkaa kuitenkin tulikuuma Kari Piiroinen. HIFK:n maalivahtina toimii Niko Hovinen.

Tappara ei muuta kokoonpanoaan ollenkaan Ilves-sarjan neljänteen peliin. Filip Lindberg jatkaa maalilla. Ottelu on hänelle sarjan kolmas.

Ilves tekee katkon paikassa pienet muutokset. Kalle Väisänen korvaa Adam Najmanin. Pelikieltonsa lusinut Otto Latvala nousee seiskapakiksi. John Nyberg huilaa.