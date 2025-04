Jokereille jättimäinen apu toiseen karsintaotteluun – Pelicansillakin syytä hymyyn

Jokerit saa torstain toiseen karsintasarjan otteluun kaksi tärkeää palasta kokoonpanoonsa.

Pelicans kylvetti Jokereita liigakarsinnan ensimmäisessä kohtaamisessa tylysti maalein 5–0. Torstaina pelataan helsinkiläisten kotiluolassa Helsingin jäähallissa, ja Jokerit tarvitsee kipesti voittoa pysyäkseen lahtelaisten kyydissä.

Jokerit saa toiseen osaan kaksi kovaa vahvistusta, kun Alexander Forslund ja Antti Pihlström palaavat kokoonpanoon oltuaan sivussa ensimmäisestä kohtaamisesta.

Mestiksen pudotuspelien pistepörssin tehoin 3+19 voittanut Forslund ottaa paikkansa Jokereiden kakkosketjun keskeltä. Laidoilla viilettävät Jaakko Heikkinen ja Oliver Suni. Ensimmäisessä ottelussa kakkosessa Heikkisen ja Sunin kanssa pelasi Samuel Salonen, joka on nyt sivussa saatuaan kahden ottelun pelikiellon Ryan Laschiin kohdistuneesta päätaklauksestaan.

Jokerit saa kokoonpanoonsa myös kokeneen hyökkääjän Antti Pihlströmin. Pihlström korvaa Arttu Lausniemen ja Onni Lindin kolmosketjussa Ville Vainikaisen, joka putoaa 13. hyökkääjäksi.

Muilta osin Jokereiden kokoonpano on ennallaan sitten ensimmäisen ottelun.

Ykkösketjun muodostavat Otto Karvinen, Valtteri Filppula ja Juhamatti Aaltonen ja ykkösen takana puolustajina luutivat Teemu Suhonen ja Ben Blood. Ensimmäisessä ottelussa maalilta vaihdettu Sisu Heikkeri jatkaa torjuntavuorossa.

Pelicansin kokoonpanossa merkittävin muutos on Wyatt Kalynukin paluu. Kalynuk sai Jukureita vastaan pelatun play out -sarjan kolmannen ottelun taklauksestaan kolmen ottelun pelikiellon, jonka on nyt lusinut. Kalynuk ottaa paikkansa Pelicansin ykköspakkiparista Michal Jordanin rinnalta. Hampus Falk putoaa tämän myötä kolmospariin Petteri Riihisen seuraksi. Einari Luhanka siirtyy seitsemänneksi puolustajaksi.

Muita muutoksia Pelicans-käskijä Sami Kapanen ei ole kokoonpanoonsa tehnyt. Ykkösessä hyökkäävät tutustu Lars Bryggman, Antti Tyrväinen ja ensimmäisessä ottelussa tehot 1+3 naputtanut Ryan Lasch. Patrik Bartosak jatkaa Pelicans-maalilla.

Ottelu alkaa kello 18.30.