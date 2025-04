Raimo Helmiselle täräytettiin erikoisia kysymyksiä – "Heräät Erika Vikmanin ja Käärijän välistä…"

Raimo Helminen on ollut tämän kevään todellinen liigahahmo. Koko sensaatio-SaiPan tarina on kiteytynyt hänen kauttaan, on "Raipe" halunnut sitä itse taikka ei.

SaiPan kotipaikkakunnan Lappeenrannan suositusta urheiluravintolasta Birrasta löytyi varsin erikoinen Raipe-ilmestys. Paikkaan oli tuotu Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen vappujulkaisu, johon oli tehty varsin omanlainen henkilöhaastattelu Raimo Helmisestä.

Lehden artikkelissa Helminen, 61, sai eteensä melkoisia kysymyksiä, kuten:

"Heräät Erika Vikmanin ja Käärijän välistä. Mitä on mahdollisesti tapahtunut?"

Tähän Helminen tokaisee varsin "raipemaisen" vastauksen.

– Ei tiijä missähän oisin ollu silloin. Eihän siinä mitään, kovia nimiä on molemmat. Tän ikäselle miehelle tuskin tommosta sattuu, Helminen nauraa jutun perusteella.

MTV

Toisessa kohdassa viitataan huhuihin:

"Kaupungilla puhuttiin, että jopa keski-ikäiset miehet huutelevat siulle, että "Raipe, mie rakastan siuta". Pitääkö paikkansa?"

– Ihan höpönhöpöä, ei ne ole ainakaan mulle tulleet sanomaan, Helminen kuittaa.

Artikkelissa nostetaan esiin myös Helmisen vankka Tampere- ja Ilves-kytkös.

"Entä karaokessa? Laulaisitko Popedan kappaleen "Mää ja Tapparan mies"?"

– Varmaan viimeinen biisi, minkä laulaisin, Helminen murahtaa.

MTV

Koko varsin leikkimielinen haastattelu on tehty vapputeemaisesti. Juttuun on nostettu esiin se, mitä Helmisen vappuun kuuluu:

– Kesämökki

– Vähintään yksi harava

– Jokunen pullo simaa

– Grilli

MTV

Näiden pariin Helminen ei ehdi ainakaan tänään keskiviikkona, kun hänen luotsaamansa SaiPa kohtaa Liigan kolmannessa finaaliottelussa KalPan. Sarjan voitot ovat KalPalle 2–1.

