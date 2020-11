Räikeitä plagiointeja opinnäytetöistä löytänyt nainen paljastaa: "Siellä on ylempiä toimihenkilöitä sekä politiikassa ja kunnanvaltuustoissa toimivia henkilöitä"

TÄTÄ ON PLAGIOINTI Plagioinnilla eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Käytännössä opiskelija siis selaa omaan aihepiiriin liittyviä aiemmin julkaistuja opinnäytetöitä tai muita teoksia netissä ja kopioi pitempiä tai lyhyempiä pätkiä sieltä täältä. Samalla saatetaan kopioida toki lähdeviitteet ja siirtää lähteet omaan lähdeluetteloon, kuitenkaan kertomatta mikä on oikea lähde eli kenen työtä kopioitiin. Teksti ei ole oman ajattelun ja lähteiden lukemisen tuotosta, eikä ole itse kirjoitettua. Lähdeluettelossa on paljon sellaisia teoksia, joita tekijä ei itse ole lukenut. Myös mukailtu kopiointi on plagiointia. Silloin on vaihdettu sanajärjestystä, sijapäätteitä ja lausejärjestystä. Sanoja on lisätty tai poistettu, jotta käry ei kävisi. (Lähteenä muun muassa TENK)