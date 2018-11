Ammattikorkeakoulussa viisi tuoretta plagiaattiepäilyä – paljastuivat aktiivisen kansalaisen avulla

Asiassa on tehty alustavat tarkastukset, joiden mukaan plagiointia on tapahtunut. Opinnäytetöissä lähdetekstejä on muutettu juuri sen verran, että sähköinen tarkastusjärjestelmä Urkund ei ole havainnut samankaltaisuutta silloin, kun opinnäytetyöt on jätetty ammattikorkeakoululle.