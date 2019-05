"Rahat tilille ja jumankauta sassia!" – OP:n asiakkaat kiukustuivat, kun palkat jäivät saamatta

Häiriötä korjataan parhaillaan ja OP:n viestinnästä kerrotaan, että osa maksuista on jo lähtenyt liikkeelle.

– Tämä huomattiin varhain aamulla. Asiakkaidemme palkkojen siirtymisessä tileille on saattanut tulla myöhästymisiä. Kyseessä on tekninen vika ja sitä korjataan parhaillaan, kertoo OP:n ulkoisen viestinnän johtaja Lotta Alakulju.

– Se on pois suljettu tässä tapauksessa, Alakulju sanoo.

OP:n twiittiin on sadellut sateli kiukustuneita kommentteja.

Häiriöitä ollut aiemminkin

OP:n teknisistä häiriöistä on kohuttu ennenkin. Esimerkiksi syksyllä 2018 pankin toiminnoissa oli laajoja häiriöitä, joiden seurauksena asiakkaiden tileille muista rahalaitoksista saapuvat maksut olivat myöhässä. Häiriö koski esimerkiksi palkkoja ja eläkkeitä.

– Edelleen käytämme samaa palveluntoimittajaa. Toki pyrimme aina korjaamaan näitä vikoja ja oppimaan niistä. Kyllä tässä paljon parannustakin on matkan varrella tullut. Mutta aika ajoin saattaa näissä saapuvissa maksuissa olla viiveitä.

Kyllähän me aina palautetta saamme ja on pyritty kehittämään näitä prosesseja, Alakulju kertoo.