Raakaa dataa SM-liigan kulissien takaa: Tapparassa härskejä ylisuorittamisen merkkejä – Petteri Sihvonen: "Pitää olla huolissaan"

Kesällä päävalmentajaansa vaihtanut Tappara on hurmannut syksyn aikana hyökkäysvoittoisella ja jatkuvaan prässiin pohjautuvalla pelitavallaan. Tämä on heijastunut siihen, että Tapparan yksilöt ovat olleet ilmiliekeissä.

MTV Urheilu tutustui Liigan tilastoyhteistyökumppanin Wisehockeyn tarjoamaan dataan. Se kertoo omaa kieltään Tapparan sangen merkillisestä alkukaudesta.

Kirvesrinnat ovat iskeneet tähän mennessä 20 ottelussa 76 maalia ja päästäneet 48. Wisehockeyn keräämän datan perusteella Tappara on ollut uskomattoman tehokas sen maaliodottamaan nähden. 20 ottelussa Tapparan maaliodottamalukema (xGf*) on 49,4.

* = Maaliodottamatermit avataan jutun loppupäässä.

Sen sijaan puolustuksellisissa mittareissa näkyy Tapparan tähtivahdin Christian Heljangon vaikutus ja merkitys. Toteutumaan, eli 48 omaan päähän livahtaneeseen osumaan nähden Tapparan vastustajajoukkueiden maaliodottama (xGa) on ollut 55,3.

Tappara ei ole suinkaan ainut kärkiseura, joka on ”ylisuorittanut” datan perusteella. Samoja vivahteita näkyy myös Ilveksessä.

Ilves on tehnyt alkukauden 21 ottelussa 66 osumaa, kun sen tehtyjen maalien odottama on vain 43,2. Päästettyjen maalien puolella Ilveksen lukemat ovat lähempänä toisiaan. Ilveksen verkkoon on tehty 53 osumaa, kun sitä vastaan vastustajien maaliodottama on ollut 51,7.

Neljän kärjessä HIFK:n ja Kärppien toteutuneet lukemat ja maaliodottamat ovat lähellä toisiaan. HIFK:lla maalisuhde on tällä hetkellä 54–42, kun sen odottamalukemat ovat 48–43,1. Kärpillä maalisuhde on 54–41 ja odottama 52,6–43,6.

Jos Tappara on datan perusteella ylisuorittaja, vaakakupin toisesta päästä löytyy KalPa. Petri Karjalaisen luotsaama kuopiolaisjoukkue on tehnyt alkukaudella 48 maalia ja päästänyt 52. KalPan maaliodottama on peräti 57,8 ja päästettyjen maalien odottama 37,6.

KalPa on Liigan kärkeä molempia mittareita katsottaessa.

Sija Joukkue Ottelut Pisteet Maalit Päästetyt xGf xGa 1 Tappara 20 44 76 48 49,4 55,3 2 Ilves 21 41 66 53 43,2 51,7 3 HIFK 19 35 54 42 48 43,1 4 Kärpät 19 34 54 41 52,6 43,6 5 JYP 18 31 57 50 36,5 40,3 6 Lukko 22 31 56 60 51,4 47,4 7 Ässät 19 21 48 42 46,2 43,6 8 Jukurit 18 28 51 44 50,3 39,5 9 KalPa 19 27 48 52 57,8 37,6 10 KooKoo 21 26 56 66 46,9 48,6 11 Sport 18 25 51 47 45,5 43,7 12 Pelicans 20 24 50 61 50,2 48,9 13 TPS 19 24 43 51 41,4 43,6 14 HPK 21 22 41 66 41,9 60,6 15 SaiPa 18 15 45 73 40,2 54

xGf:

Sija Joukkue xGf 1 KalPa 57,8 2 Kärpät 52,6 3 Lukko 51,4 4 Jukurit 50,3 5 Pelicans 50,2 6 Tappara 49,4 7 HIFK 48 8 KooKoo 46,9 9 Ässät 46,2 10 Sport 45,5 11 Ilves 43,2 12 HPK 41,9 13 TPS 41,4 14 SaiPa 40,2 15 JYP 36,5

xGa:

Sija Joukkue xGa 1 KalPa 37,6 2 Jukurit 39,5 3 JYP 40,3 4 HIFK 43,1 5 TPS 43,6 6 Ässät 43,6 7 Kärpät 43,6 8 Sport 43,7 9 Lukko 47,4 10 KooKoo 48,6 11 Pelicans 48,9 12 Ilves 51,7 13 SaiPa 54 14 Tappara 55,3 15 HPK 60,6

xGf = expected goals for, yksittäisen pelaajan tai kokonaisen joukkueen luoma maaliodottamalukema

xGa = expected goals against, vastustajajoukkueen maaliodottama.

Mikä ihmeen maaliodottama?

Maaliodottama on termi, joka tulee englannin kielen sanoista expected goals (lyhenne xG). Maaliodottama tarkoittaa sitä, että kuinka suurella todennäköisyydellä ammuttu laukaus päätyy maaliin. Yhden laukauksen arvo mitataan asteikolla 0–1.

Liigan tilastoyhteistyökumppani Wisehockey käyttää SM-liigaotteluissa älykiekkoa, joka havaitsee sen, miltä etäisyydeltä kukin laukaus lähtee kohti maalia. Mitä lähempää ja mitä vaarallisemmalta sektorilta laukaus lähtee, sitä suurempi xG-arvo siitä syntyy.

Kyseiset xG-mittarit ovat apukeinoja, kun tulkitaan, että miten kunkin joukkueen ”systeemi” toimii. Toinen, erityisesti valmentajien pitkään käyttämä keino on maalipaikkatilasto.

– Maalipaikka on aina subjektiivinen näkemys. Maaliodottama on siitä hyvä, että se on dataa, joskin tunteetonta dataa. Valmentajat, valmennustiimit ja tilastomiehet tutkivat aina tarkasti sitä, että mikä on maalipaikka. Tuliko laukaus riittävän läheltä, ammuttiinko laukaus suoraan syötöstä ja oliko ylipäätänsä mahdollista, että kiekko olisi voinut mennä maaliin lauotulta tontilta. Oliko mukana maskia ja maalinteon tukitoimia. Maalipaikkatilasto on parempi laskuri, joskin jokainen valmentaja kyttää vain oman joukkueensa paikkoja. Maaliodottaman myötä pääsemme seuraamaan ja muodostamaan niin sanottuja omia varjosarjataulukoista ja niin edelleen. Nuo molemmat ovat tärkeitä asioita, joita ei kannata hyljeksiä. Itse toki katson enemmän sitä, että mitkä ovat aitoja paikkoja. Maaliodottamassa pelkkä heitto maalille muodostaa jo jonkinlaisen arvon, kun taas maalipaikka-analyysissä samainen heitto ei välttämättä edes ansaitse minkäänlaista merkintää, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa.

Sihvonen painottaa, että data tarvitsee aina kontekstin ympärilleen.

– Otan esimerkiksi Ilveksen. Vaikka heidän maaliodottamansa heittää tällä hetkellä suhteessa toteutuneeseen, sitä, mitä data ei pysty havaitsemaan, on Ilveksen päävalmentajan Antti Pennasen aivoitus kaiken tämän takana. Jos vielä viime kaudella Ilves laukoi paljon, se olisi nostanut maaliodottamaa. Silloin he laukoivat kuitenkin huonoista paikoista. Nyt Ilves laukoo huomattavasti vähemmän kuin viime kaudella. Tämä on tietoinen valinta Pennaselta. Ilves nojaa hyvään kulmapeliin ja tolppien miehitykseen. He eivät enää perusta peliään niin paljon maalipaineeseen, mitä he yrittävät luoda viime kaudella erinäköisten maalille toimitusten myötä. En näe, että Ilveksellä on tässä mitään huolta, Sihvonen aloittaa, jatkaen: