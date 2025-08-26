Qatar kertoi yhä odottavansa Israelin vastausta Gazan aselepoehdotukseen

Mediatietojen mukaan ehdotus pitäisi sisällään 60 päivän aselevon sekä vaiheittaisen panttivankien ja palestiinalaisvankien vapauttamisen.
Julkaistu 26.08.2025 19:09

MTV UUTISET – STT

Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar sanoi tiistaina, että se odottaa edelleen Israelin vastausta aselepoehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.

Qatarin ulkoministeriön edustajan mukaan viimeaikaiset lausunnot eivät ole lisänneet luottamusta prosessin etenemiseen.

Israelin turvallisuusneuvoston oli määrä kokoontua tiistai-iltana. Mediatietojen mukaan kokouksessa oli tarkoitus keskustella ehdotuksesta.

Mediatietojen mukaan ehdotus pitäisi sisällään 60 päivän aselevon sekä vaiheittaisen panttivankien ja palestiinalaisvankien vapauttamisen. Israel on vaatinut, että kaikki panttivangit vapautetaan kerralla. Qatarin mukaan nykyinen ehdotus on pitkälti samanlainen kuin Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin aikaisemmin tekemä.

