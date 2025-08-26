Qatar odottaa yhä Israelin vastausta aselepoehdotukseen

Israelin turvallisuusneuvosto aikoo kokoontua tänä iltana, mutta asialistaa ei ole julkaistu.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 26.08.2025 14:41

MTV UUTISET – STT

Hamas hyväksyi aselepoehdotuksen jo yli viikko sitten, mutta Israel ei ole antanut vastausta.

Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar sanoo edelleen odottavansa Israelin vastausta neuvotteluehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.

Qatarin ulkoministeriön edustajan mukaan viimeaikaiset lausunnot eivät ole lisänneet luottamusta prosessin etenemiseen.

Israelin turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tänä iltana. Kokouksen asialistaa ei ole julkistettu, mutta mediatietojen mukaan kokouksessa keskusteltaisiin ehdotuksesta.

Israelin ja Hamasin sotaGazaUlkomaat

