Qatar odottaa yhä Israelin vastausta aselepoehdotukseen

Hamas hyväksyi aselepoehdotuksen jo yli viikko sitten, mutta Israel ei ole antanut vastausta.
Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar sanoo edelleen odottavansa Israelin vastausta neuvotteluehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.
Qatarin ulkoministeriön edustajan mukaan viimeaikaiset lausunnot eivät ole lisänneet luottamusta prosessin etenemiseen.
Israelin turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tänä iltana. Kokouksen asialistaa ei ole julkistettu, mutta mediatietojen mukaan kokouksessa keskusteltaisiin ehdotuksesta.