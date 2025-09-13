Qatar isännöi maanantaina arabi- ja muslimimaiden johtajien kokousta, jonka tarkoituksena on tuomita Israelin kuluneen viikon hyökkäys Dohaan.
Ulkoministerien on määrä kokoontua jo sunnuntaina luonnostelemaan päätöslauselmaa, jota valtionpäämiehet kokouksessaan seuraavana päivänä käsittelevät.
– Kokous heijastaa laajaa arabi- ja islamilaisten maiden solidaarisuutta Qatarin valtiolle Israelin pelkurimaisen hyökkäyksen ja Israelin valtionterrorin edessä, luonnehti Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed al-Ansari valtiollisen QNA-uutistoimiston mukaan.
Kokoukseen osallistuvat muun muassa Iranin presidentti Masoud Pezeshkian ja Irakin pääministeri Mohammed Shia al-Sudani.
Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on maanantaina Dohassa, mutta hänen osallistumisestaan kokoukseen ei ole täyttä varmuutta.
Israelin iskussa tiistaina sai surmansa viisi äärijärjestö Hamasin jäsentä ja qatarilainen vartija. Kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut iskun, jonka on katsottu entisestään vaikeuttavan yrityksiä saada tulitauko Gazaan.