Yhdysvallat ja Qatar varoittavat horjuttamasta Gazan aseleponeuvotteluja

Aseleponeuvottelujen on määrä alkaa torstaina Qatarin pääkaupungissa Dohassa.

Hamasin osallistuminen epävarmaa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varmisti Israelin osallistumisen aseleponeuvotteluihin keskiviikkoiltana. New York Times -lehden mukaan äärijärjestö Hamas olisi perumassa osallistumisensa, sillä järjestö ei usko Netanjahun haluavan lopettaa sotaa. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Vedant Patel on kuitenkin kertonut Qatarin vakuuttaneen Yhdysvalloille, että Hamasilla on edustus neuvotteluissa.