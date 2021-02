Presidentti Niinistöltä kysyttiin Vladimir Putinin roolista Navalnyin tuomiossa – näin hän vastasi: "Täytyy tietysti muistaa, että Venäjän presidentti on Putin"

– En ole ihan tarkoin tietoinen, kuinka paljon tätä voimaa ja väkivaltaa on käytetty. On ihan selvää, että rauhanomaista mielenosoitusta ei pitäisi ollenkaan olla väkivallalla häiritsemässä tai keskeyttämässä, Niinistö sanoi.

Presidentti: En tiedä Putinin roolista

Presidentti Niinistöltä kysyttiin, mikä on Venäjän presidentti Vladimir Putinin rooli Navalnyin tuomiossa.

– Kun nyt sitten Venäjä on tuomittu, niin täytyy tietysti muistaa, että Venäjän presidentti on Putin, Niinistö täydensi.

"Meillä on yhteistä rajaa 1 300 kilometriä"

Presidentti Niinistö vaati Navalnyin vapauttamista jo pari viikkoa sitten. Niinistön mukaan nyt oikeudenkäynnin jälkeen syitä vaatia vapauttamista on entistäkin enemmän.

Presidentin mukaan Suomessa on jatkuvasti kiinnitetty huomiota Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

– Meidän on kuitenkin ymmärrettävä se, että meillä on yhteistä rajaa 1 300 kilometriä ja toimeen on tultava, Niinistö totesi.