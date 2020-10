Pysäyttävät kuvat: Riikka törmäsi hirveen 120 kilometrin tuntivauhdissa, selvisi kuin ihmeen kaupalla: "Hirvi paiskautui suoraan syliin ja kasvoihin"

– Yhtäkkiä on pimeää, olen tajuissani, mutta jotain lämmintä ja märkää virtaa päästäni, verta, kirjoittaa Riikka Kivioja Facebook-päivityksessään, jossa hän kuvailee onnettomuutta.

Kun katsoo kuvia Kiviojan autosta kolarin jälkeen, voi vain ihmetellä, miten nainen on vielä hengissä. Kuvista näkyy, kuinka auton tuulilasi on aivan sirpaleina ja katto on rullautunut taakse.