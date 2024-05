Vornasen aselupa noin 30 vuoden takaa on voinut olla voimassa, vaikka laki on muuttunut: "Ei sekään oikeuta kantamaan sitä missä ja miten sattuu"

Kansanedustaja Timo Vornasen mukaan CZ 92 -pistooli on ollut hänellä "täysin laillisesti hallussa".

– Poliisiviranomainen on myöntänyt minulle aseenkantoluvan aikaisemman työni ja henkilön (itseni) suojaamiseen liittyvällä perusteella, Vornanen kirjoittaa Facebookissa .

– Lainsäädäntö on matkan varrella saattanut muuttua myös niin, että oikeus hallussapitoon on kyllä säilynyt, mutta kantamiseen, kuljettamiseen ja säilyttämiseen liittyviin säännöksiin on tullut rajoituksia, jotka vaikuttavat mahdollisuuteen käyttää asetta entiseen tapaan, hän jatkaa.