Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustöitä ei ole keskeytetty – "Miksi työmaalla haaskataan yhä veronmaksajien rahoja?"

Ukrainan sota on hyydyttänyt lukuisat Venäjän ja lännen yhteishankkeet, ja myös Hanhikivi-ydinvoimalahanke on periaatteessa jäissä.

– Sen päätöksen, mitä siellä tapahtuu, tekee omistajat. Me olemme lupaviranomainen, ja kun lupa käsitellään, siellä on keskeisenä asiana yhteiskunnan kokonaisetu. Tässä tilanteessa, jossa meillä on isona omistajana omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyy jollain tavalla ydinvoimaan, ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä, on täysin mahdoton myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle.