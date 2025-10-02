Synagogan edustalla Ison-Britannian Manchesterissa on tapahtunut puukotus, kertoo paikallinen poliisi.
Puukotuksen kerrotaan tapahtuneen synagogan ulkopuolella. Yhteensä neljää henkilöä kerrotaan vahingoitetun teräaseella ja ajoneuvolla.
Poliisi kertoo viestipalvelu X:ssä, että poliisi on ampunut henkilöä, jonka epäillään olevan puukottaja.
Paikallismedian mukaan alueen päätie on suljettu tapahtuneen takia. Paikalla on nähty ensihoitajia.
Tapaus sattui Pohjois-Manchesterissa, Crumpsallin alueella.
Tänään vietetään juutalaista jom kippur -juhlapäivää.
Juttua päivitetty 2.10.2025: Poliisi ampunut epäiltyä. Uhreja neljä.