Britannian Manchesterissa on otettu kolme ihmistä kiinni torstaiseen terroritekoon liittyen.
Manchesterin pohjoisosassa Heaton Parkin synagogan lähellä tehdyssä hyökkäyksessä kuoli kaksi ihmistä ja kolme muuta on sairaalahoidossa saamiensa vakavien vammojen vuoksi. Poliisi oli kertonut aiemmin, että neljä ihmistä olisi haavoittunut vakavasti hyökkäyksessä.
Poliisin mukaan epäilty hyökkääjä oli ajanut torstaina aamupäivällä autolla väkijoukkoon synagogan lähellä ja puukottanut ihmisiä. Paikalle kutsuttiin myös poliisin pommiryhmä.
Epäilty ei päässyt sisälle synagogaan. Poliisi sai hälytyksen tapahtumapaikalle hieman puoli kymmenen jälkeen paikallista aikaa, kertoi Manchester Evening News.
Epäilty tekijä kuoli poliisin luoteihin. Epäilty on poliisin mukaan Britannian kansalainen, jolla on juuret Syyriassa.
Poliisi tutki aluetta 2. lokakuuta 2025 Manchesterissa.All Over Press
Lisäksi tapaukseen liittyen on otettu kiinni kolme ihmistä, joita epäillään muun muassa terroritekojen valmistelusta ja niihin yllyttämisestä. Poliisin mukaan kiinniotetuista kaksi on kolmekymppisiä miehiä, kun taas kolmas on kuusikymppinen nainen.
Terroriteko tehtiin samaan aikaan, kun juutalaiset ympäri maailman viettivät jom kippur -juhlaa.