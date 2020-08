Puukotus Helsingin Kansalaistorilla – tekijä yhä karkuteillä: Poliisin mukaan veriteko kytkeytyy huumekauppaan

Rikoksesta epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ole vielä tavoitettu. Poliisin tiedotteen mukaan kaksikolla on aiempaakin rikoshistoriaa.

– Entisyyden perusteella on odotettavissa, että osapuolet ovat näreissään poliisin puuttumisesta yksityisten asioiden selvittelyyn. Tällainen suhtautuminen viranomaisten väliintuloon on varsin yleistä, kun riidan taustalla on huumausaineisiin ja niiden omistussuhteisiin tai markkinointiin liittyvät ristiriidat, poliisin tiedotteessa kerrotaan.