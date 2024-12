Lukashenka on "historiallisesti epäonnistunut" suojelemaan Valko-Venäjän itsenäisyyttä tämänkaltaisissa väännöissä.

Presidentti Vladimir Putin vieraili perjantaina allekirjoittamassa Valko-Venäjällä sopimuksen, joka antoi presidentti Aljaksandr Lukashenkan johtamalle valtiolle uudet turvatakuut.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Lukashenka pyysi Putinia sijoittamaan Valko-Venäjälle uusia aseita, kuten keskipitkän matkan Oreshnik-ohjuksia.

Sopimuksesta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Lukashenka sanoi julkisesti, että Valko-Venäjällä on oikeus hallita Venäjän mahdollisesti antamia uusia aseita.

Näin se todennäköisesti pyrkii säilyttämään itsenäisyytensä Venäjään nähden, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Lukashenka myönsi samassa yhteydessä, että venäläissotilaat tulisivat käyttämään Valko-Venäjälle tulevaisuudessa vietäviä Oreshnik-ohjuksia.

Onkin varsin todennäköistä, että venäläissotilaat seuraisivat tosipaikan tullen Moskovan, eivät Minskin käskyjä.

ISW:n mukaan Lukashenka on "historiallisesti epäonnistunut" suojelemaan Valko-Venäjän itsenäisyyttä tämänkaltaisissa väännöissä.

Valko-Venäjää on laajalti kuvailtu Venäjän vasallivaltioksi.

Venäjä on sijoittanut runsaasti sotilaskalustoa Valko-Venäjälle ja hyökkäsi sen kautta kohti Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa helmikuussa 2022.

Näin Venäjän Oreshnik-ohjus toimii.

Oreshnik-julkisuutta

Kiista aseiden hallinnasta ei ole uusi. Venäjä ja Valko-Venäjä ovat aiemminkin kamppailleet siitä, kenen sotilaat saavat käyttää esimerkiksi Valko-Venäjälle sijoitettuja arvokkaita S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Valko-Venäjän turvallisuusneuvoston valiosihteeri Alexander Volfovitsh meni jopa niin pitkälle, että väitti Valko-Venäjän hallitsevan maahansa sijoitettu Venäjän taktisia ydinaseita. Ajatushautomo ISW:n mukaan väite ei pidä paikkaansa.

Juuri Oreshik-ohjusten pyytäminen tuskin perustuu sotilaalliseen tarpeeseen vaan mahdollisesti niiden julkisuusarvoon.

Oreshik-ohjuksista on keskusteltu runsaasti sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi sellaisella marraskuussa Ukrainan Dnipron kaupunkiin.

Lukashenka perusteli julkisuudessa esitettyä asepyyntöä sillä, että se "auttaa rahoittamaan joitakin päitä".

Putinin mukaan Valko-Venäjä voi saada Oreshnik-ohjuksia ensi vuoden jälkimmäisellä puolella.

Venäjä on väittänyt aloittavansa ohjusten massatuotannon. Tällä hetkellä niitä on länsiarvioiden mukaan vain muutamia.