Putin: Valko-Venäjä saa Sputnik-koronarokotteen ensimmäisenä Venäjän jälkeen, Navalnyin tiedottajalta ilkeä piikki –"Kuulostaa uhkaukselta"

– Keskustelimme Aleksandr Grigorjevitshin kanssa (Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko) ja sovimme. että Valko-Venäjä liittyy rokotteen viimeiseen testausvaiheeseen, minkä jälkeen se on heti ensimmäinen maa, joka saa tämän tuotteen, sanoi Putin uutistoimisto Tassin mukaan.

Putin väitti aiemmin , että venäläinen koronarokote takaa "pysyvän immuniteetin" koronavirusta vastaan ja että jopa toinen hänen tyttäristään on saanut rokotteen.

– Rokote on vastaavainen, mitä esimerkiksi Oxfordin yliopisto on kehittänyt, eli kyseessä ei teknologialtaan uusi rokote ja kehitystyötä on tehty paljon jo aiemmin, hän sanoi.