Putin syrjäytti yllättäen hyökkäyssotansa johtajan, tästä se voi kertoa – kriitikot vihjanneet jo presidentin vaihtamisesta

Venäjä on kokenut jatkuvia takaiskuja helmikuussa aloittamassaan hyökkäyssodassa Ukrainassa. Surovikinin komennon aikana Venäjä vetäytyi Hersonista.

– Tämä on merkittävä käänne Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähestymistavassa sodan hallintaan, lausuu Britannian päivittäinen tiedusteluraportti.

ISW: Poliittinen liike valtakamppailun hillitsemiseksi

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo nostaa esiin, miten puolustusministeriön tiedotteessa kerrottiin perusteluiksi vaihdokselle operaatioiden tehostaminen ja laadun parantaminen. Aiemmin sotilasjohdon vaihdosten syitä ei ole sen kummemmin avattu julkisuuteen millään tavoin.