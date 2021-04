Putin puhuu kriisien keskellä Venäjän tilasta – aiheiksi uskotaan Navalnyitä, Valko-Venäjää ja koronaa

Putin puhunee Navalnyistä

Ulkomaailman huomio on kohdistunut myös vangitun oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohtaloon. Navalnyin tukijoukot ovat kutsuneet venäläisiä tänään mielenosoituksiin, joihin osallistumisesta viranomaiset ovat puolestaan kansalaisia varoitelleet.

Navalnyin avustajien mukaan syömälakossa oleva oppositiovaikuttaja on erittäin huonossa kunnossa.

Liittoneuvosto koolle puheen jälkeen

Aiempina vuosina Putin on ilmoittanut vastaavissa puheissa merkittävistä uudistuksista tai toimenpiteistä, jotka on myös toimeenpantu pikavauhtia. Samaa voi olla luvassa myös tällä kertaa. Parlamentin ylemmän kamarin liittoneuvoston puhemiehen Valentina Matvijenkon mukaan neuvosto on päätetty kutsua koolle loppuviikosta pian Putin puheen jälkeen.