Ukrainan sota nyt: Mediat keskeyttävät uutistoimintaansa Venäjällä uuden "valeuutislain" vuoksi – Zelenskyi arvosteli Natoa

Venäjän rikkaimpiin ihmisiin lukeutuvilla Timtshenkolla ja Mordashovilla on läheiset välit maan presidenttiin Vladimir Putiniin.

Länsimaat ovat asettaneet viime aikoina lukuisille venäläisoligarkeille erinäisiä pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. Timtshenko oli ensimmäinen EU:n Venäjä-pakotteiden kohteeksi joutunut henkilö, jolla on myös Suomen kansalaisuus.

Tällä viikolla vastaavanlaisia venäläisoligarkkien alusten takavarikointeja on ollut myös Ranskassa ja Saksassa.

2.05: Zelenskyi on arvostellut Natoa siitä, että se kieltäytyy toteuttamasta lentokieltoaluetta Ukrainan yllä, ja sanonut, että päätös on antanut "vihreää valoa Ukrainan kaupunkien ja kylien pommitusten jatkamiselle". Asiasta kertoo the Guardian.